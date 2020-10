Ciabatta Belkin con 8 prese protette: sicura e scontata

Qualche giorno fa vi abbiamo suggerito una multipresa in offerta di Belkin su Amazon. Oggi il portale di e-commerce propone in offerta la sorella maggiore: la Belkin Surge Stripe ad 8 prese. Si tratta di un prodotto estremamente comodo da utilizzare tanto in ufficio quanto a casa, per alimentare e proteggere le proprie apparecchiature elettroniche.

Belkin Surge Stripe: protezione totale per tutte le apparecchiature elettroniche

Il primo vantaggio che accompagna questa ciabatta sono i sistemi di protezione. Il prodotto di Belkin infatti salvaguarda le apparecchiature elettroniche da sovracorrenti e sovratensioni. Grazie ad una protezione CA a tre linee con una capacità fino a 900 joule, la presa assorbirà la corrente in eccesso. In alto inoltre è presente un LED che indica la presenza della messa a terra o meno, una volta che la spina sarà collegata alla presa.

La multipresa è dotata di ben 8 ingressi schuko, a cui si affiancano due prese USB per i device mobili. Queste ultime possiedono un’uscita a 2,4A ognuna per la ricarica veloce, e godono delle medesime protezioni garantite alle apparecchiature maggiori. Uno degli aspetti più rilevanti tuttavia è la garanzia offerta da Belkin. Nel caso in cui un dispositivo dovesse danneggiarsi a causa di sovracorrenti o sovratensioni mentre è correttamente collegato alla Surge Stripe, Belkin provvederà entro i limiti indicati sul sito, alla riparazione o addirittura sostituzione dell’apparecchio.

Al prezzo di 29,99 euro su Amazon, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino, è sicuramente un ottimo alleato per i proprio computer ed elettrodomestici.