Il re dei Mini PC secondo Amazon: Coofun C-J34 è il modello più venduto sullo store, grazie al suo elevato rapporto qualità-prezzo. Offre caratteristiche adatte a gestire le operazioni base della produttività (gestione posta elettronica, editing documenti, comunicazione da remoto, navigazione) così come della didattica a distanza (lezioni online) e dell’intrattenimento multimediale. Oggi è proposto dallo store con uno sconto del 20% sul listino.

Il Mini PC più venduto di Amazon oggi è in offerta

Diamo un’occhiata a quanto incluso nella scheda delle specifiche tecniche: processore Intel Apollo Lake Celeron J3455, GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD NVMe da 128 GB per lo storage, lettore per schede di memoria, modulo WiFi dual band, slot Ethernet, Bluetooth 4.2, due porte USB 3.0 (Type-A) e altrettante USB 2.0 (Type-A), una porta USB-C, jack audio da 3,5 mm per la connessione di casse, cuffie o microfono, uscite video HDMI e Mini DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K. Tutto questo in un piccolo case con dimensioni pari a 125x113x30 mm.

Inclusi nella confezione il cavo per l’alimentazione e il supporto per il montaggio sul retro del monitor come visibile nell’immagine qui sopra. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro, ma volendo l’utente può optare per Linux. Tutto questo oggi su Amazon al prezzo di soli 167,99 euro (invece di 209,99 euro come da listino). È una delle offerte che anticipano il Black Friday 2020 di qualche settimana.