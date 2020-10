SSD da 120GB a soli 14,95 euro: tanta resa poca spesa

Oggi vi proponiamo un prodotto in offerta su Amazon, indispensabile per chi desidera velocizzare il proprio sistema. Questo può avvenire sia nel caso in cui il nostro nuovo PC monti un hard disk magnetico, sia se vogliamo ringiovanire una macchina piuttosto obsoleta. Parliamo ovviamente di un SSD, in questo caso di KingDian oggi in offerta a soli 14,95 euro nel taglio da 120GB.

SSD: KingDian da 120GB a soli 14,95 euro su Amazon

Lo scopo primario di un disco allo stato solido è quello di velocizzare tutte le operazioni che si eseguono in qualsiasi scenario. Che si tratti di spostare, leggere o scrivere dati, dai piccoli documenti ai videogiochi, un SSD riesce a svolgere le operazioni con velocità medie 10 volte superiori rispetto ad un tradizionale disco magnetico.

In questo caso si tratta di una proposta decisamente economica, che non utilizza una cache DRAM. Tuttavia monta comunque memorie TLC (Triple Level Cell). Queste abbinate alla cache SLC (Single Level Cell) sono in grado di aumentare sensibilmente la velocità del sistema, garantendo una maggiore fluidità e rapidità. Questo corrisponde ad un avvio più veloce, tanto del sistema operativo quanto dei programmi. I medesimi vantaggi saranno evidenti anche nei videogiochi grazie a caricamenti nettamente più rapidi. Non si tratta di un prodotto che spicca tra i top di gamma, ma di un dispositivo che senza dubbio presenta un rapporto qualità/prezzo ineguagliabile.

Al prezzo di soli 14,95 euro su Amazon, con uno sconto del 24% sul prezzo di listino si tratta di una proposta davvero interessante per dare enorme spinta alle performance del proprio PC, ad un prezzo piuttosto irrisorio.