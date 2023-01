ASUS Zenbook con OLED, Ryzen 7, 16GB RAM e 512GB SSD: 400 euro di sconto

Le grandi occasioni arrivano quando meno te lo aspetti, come succede oggi per questo fantastico ASUS Zenbook con display OLED che puoi acquistare in offerta esclusiva con ben 400 euro di sconto su Amazon. Con spedizione Prime e consegna immediata, puoi anche scegliere 12 comode rate mensili da 108 euro ciascuna e ti porti a casa un notebook a dir poco mostruoso.

ASUS Zenbook Pro 15: una meraviglia con OLED e tanta potenza a bordo

ASUS Zenbook Pro 15, questo il nome completo di questo concentrato di tecnologia, è dotato di un meraviglioso display touchscreen FHD Glossy con tecnologia OLED. La certificazione Pantone Validated ti permette di avere una grafica incredibilmente dettaglia e realistica con un’illuminazione pensata per facilitare la lettura.

Alti livelli anche per le performance grazie al potente processore AMD Ryzen 7 5800H, affiancato da 16GB di RAM, un SSD da 512GB e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. La connettività è completa e versatile grazie ad un set completo di porte I/O, oltre alla webcam a infrarossi per un rapido riconoscimento facciale. La tastiera è retroilluminato.

Elegante e potente, ASUS Zenbook Pro 15 arriva con Windows 11 a bordo, pronto a sfruttarne tutte le sue funzionalità. Lo sconto, lo ripetiamo, è netto e clamoroso: ben 400 euro sul prezzo di listino, con consegna immediata e possibilità di pagamento a rate. Non hai più scuse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.