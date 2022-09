ASUS ZenBook Duo 14: due schermi e sconto di 529€

Non è il solito laptop: il modello ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) integra ben due schermi, entrambi touch, uno principale Full HD da 14 pollici e uno secondario (ScreenPad Plus) per ottimizzare il flusso di lavoro. Oggi è protagonista di un’offerta Amazon che lo rende acquistabile con uno sconto di ben 529 euro rispetto al listino. Gli interessati non lascino sfuggire l’occasione.

Laptop in offerta su Amazon: ASUS ZenBook Duo 14

Tra le specifiche tecniche più importanti troviamo il processore Intel Core i7-1195G7 affiancato da scheda video NVIDIA GeForce MX450, 16 GB di RAM, unità SSD PCIe da 1 TB per l’archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, una gamma completa di porte per la connettività e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft e accesso a tutti gli aggiornamenti rilasciati, incluso il recente 2022 Update.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il laptop ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) al prezzo finale di 1.270 euro invece di 1.799 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio: se lo ordini subito, domani sarà sulla tua scrivania.

