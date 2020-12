ASUS ZenBook Flip S, il convertibile OLED più sottile

ASUS apre le porte dell’Italia al nuovo ZenBook Flip S, il laptop convertibile OLED più sottile al mondo grazie ai suoi 13,9 millimetri di spessore in 1,2 Kg di peso. Ultraportatile, di massima comodità, per un terminale estremamente versatile. La finitura Jade Black, i dettagli in rame e la deco bar in alluminio spazzolato non fanno altro che completare e dettagliare un aspetto che ASUS vuol definire come “premium”, ossia quella che è la reale ambizione del nuovo ZenBook.

ASUS scommette sul nuovo ZenBook Flip S

Le specifiche, infatti, sono di alto profilo: processore Intel Core i7 di 11esima generazione, scheda grafica Intel Iris X, 16GB di RAM, SSD PCIe 3.0 x4 da 1TB, il tutto completato da autonomia fino a 10 ore per poter supportare appieno una giornata di lavoro.

La robusta cerniera ErgoLift a 360°, progettata con incredibile precisione, consente di utilizzare il dispositivo in qualsiasi angolatura: in modalità classica a laptop, completamente piegato a tablet o in qualsiasi via di mezzo come in modalità stand o a tenda.

Particolare attenzione è stata riposta soprattutto sul display, un 4K UHD OLED da 400 nits con rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e angolo di visualizzazione a 178 gradi. Il tempo di risposta non ha eguali: 0,2 ms, per una visualizzazione di contenuti dinamici senza sfocatura alcuna e massima uniformità nello scorrimento.

Con il contrasto estremo e la riproduzione accurata dei colori a qualsiasi livello, tutto sembra nitido e vibrante – anche per i contenuti più scuri. Questo aiuta anche il benessere degli occhi: gli utenti possono ridurre la luminosità, senza perdere il contrasto e la vivacità del colore, con conseguente riduzione delle emissioni di luce blu. Inoltre, il display OLED dello ZenBook Flip S gestisce anche il rapporto luce blu per ridurre le emissioni potenzialmente nocive fino al 70%, con la certificazione di TÜV Rheinland per la luce blu bassa e le immagini senza sfarfallio – promettendo una maggiore cura per la vista dell’utente, anche dopo molte ore di utilizzo.

Un laptop leggero e versatile, con caratteristiche peculiari in modo particolare per tutto quanto riguarda l’imaging: tutto ciò giunge sul mercato italiano con un prezzo di lancio di 1599 euro con ASUS PEN inclusa e prossima disponibilità anche su Amazon.