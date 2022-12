ASUS Zenbook OLED, offerta da minimo storico e arriva prima di Natale

C’è un’offerta straordinaria sul fantastico ASUS Zenbook OLED: il notebook con display Glossy, tecnologia OLED e rapporto schermo-corpo del 92% è disponibile in sconto al suo prezzo migliore di sempre con un risparmio complessivo di ben 250 euro. Se lo acquisti adesso potrai riceverlo a casa in tempo per Natale e hai anche la possibilità di pagarlo in 12 comode rate.

ASUS Zenbook OLED: una bestia di computer ad un super prezzo

ASUS Zenbook OLED è un notebook dotato di incredibile monitor da 14 pollici con tecnologia OLED e risoluzione 2.8K. La certificazione Pantone Validated fornisce una grafica eccezionalmente dettagliata e realistica con un’illuminazione dello schermo ideata per facilitare la lettura.

Le prestazioni sono garantite da un ottimo processore Intel AMD Ryzen 7 5800H con scheda grafica integrata AMD, 8GB di RAM e SSD PCIe da 512GB. Windows 11 preinstallato, tastierino numerico e una numerosa disponibilità di porte completano la dotazione di questo fantastico PC portatile.

Perfetto per te che cerchi prestazioni all’avanguardia e la massima portabilità, grazie ad un design esclusivo che lo rende incredibilmente leggero, può essere tuo adesso con uno sconto di 250 euro e lo ricevi prima di Natale.

