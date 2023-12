ASUS Zenfone 10 è in sconto di 100 euro su Amazon (minimo storico)

Cambia smartphone per Natale e approfitta dell’offerta Amazon che ti permette di avere l’ottimo ASUS Zenfone 10 con uno sconto di 100 euro rispetto al prezzo ufficiale: questo significa che puoi pagarlo al minimo storico assoluto di 699 euro invece di 799, anche a rate scegliendo Cofidis al momento del pagamento.

ASUS Zenfone 10 in offerta: la scheda tecnica

Per iniziare, il cuore pulsante di questo gioiello tecnologico è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G mobile platform. Con una potenza incredibile, preparati a vivere un’esperienza senza compromessi, sia che tu stia navigando sul web, giocando o svolgendo qualsiasi attività.

La dimensione compatta da 5,9 pollici rende l’ASUS Zenfone 10 estremamente maneggevole, perfetto per un utilizzo confortevole anche con una sola mano. Immagina la potenza di uno smartphone di fascia alta, racchiusa in un design che si adatta al tuo stile di vita.

Il display AMOLED HDR a 144Hz è una vera gioia per gli occhi, offrendo un’esperienza visiva incredibilmente fluida. Ogni sfumatura e dettaglio prendono vita, regalandoti una qualità visiva che ti lascerà senza fiato.

Ma non è tutto, perché ASUS Zenfone 10 si distingue anche per la sua potente batteria da 4300mAh. Con l’adattatore HyperCharger a 30W e il supporto per la ricarica wireless a 15W, sarai sempre pronto a affrontare la giornata con energia.

ASUS ZenUI, con il suo design semplice e fluido, offre il massimo controllo senza sforzo, anche con una sola mano. Un’interfaccia intuitiva che si adatta al tuo stile, rendendo l’esperienza d’uso ancora più piacevole.

La resistenza ad acqua e polvere con certificazione IP68 conferisce a questo smartphone una robustezza extra. Sarà il tuo compagno affidabile, pronto a resistere alle sfide quotidiane.

E se ami catturare i momenti speciali, l’ASUS Zenfone 10 è dotato di uno Stabilizzatore Ibrido a 6 Assi con Gimbal integrato 2.0. Ottieni foto e video straordinari in movimento, catturando ogni dettaglio con la massima precisione.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione. Acquista subito l’ASUS Zenfone 10 su Amazon a soli 699 euro e regalati una tecnologia all’avanguardia a un prezzo irresistibile.

