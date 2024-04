ASUS Zenfone 11 Ultra: tre nuove funzionalità IA

Circa un mese fa, ASUS ha annunciato il nuovo Zenfone 11 Ultra con schermo AMOLED e processore Snapdragon 8 Gen 3. Oggi il produttore taiwanese a comunicato la disponibilità di un aggiornamento software che include tre nuove funzionalità IA (versione beta).

IA generativa anche su Zenfone 11 Ultra

Le funzionalità di intelligenza artificiale generativa sono il nuovo “mantra” dei produttori di smartphone (all’appello manca solo Apple). Al lancio dello Zenfone 11 Ultra erano disponibili la ricerca semantica e la cancellazione del rumore. Ora sono arrivate tre novità in versione beta.

La prima è AI Call Translator che elimina le barriere linguistiche. Effettua infatti la traduzione in tempo reale durante le telefonate, mostrando il testo sullo schermo. Al momento sono supportate 9 lingue, tra cui l’italiano.

AI Transcript effettua invece la trascrizione in tempo reale delle chiamate, per le quali è possibile anche generare un riassunto. Infine, AI Wallpaper crea automaticamente immagini personalizzate per lo sfondo in base allo stile e alle preferenze individuali.

La ricerca semantica consente di cercare eventi, oggetti e luoghi nelle foto, utilizzando il linguaggio naturale. L’IA viene inoltre sfruttata per cancellare i rumori di sottofondo durante una chiamata o il gioco.

Lo Zenfone 11 Ultra ha uno schermo Samsung Flexible AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz), processore Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB di storage UFS 4.0, fotocamere posteriori da 50, 32 e 13 megapixel, fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Galileo e 5G, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 5.500 mAh. Il sistema operativo è Android 14.

Lo smartphone può essere acquistato sullo store online e nei negozi fisici di ASUS o su Amazon. I prezzi sono 999,99 euro (12GB+256GB) e 1.099,99 euro (16GB+512GB).