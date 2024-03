ASUS Zenfone 11 Ultra, l'evoluzione della serie

Nuovo design, capacità della batteria estesa, incremento delle prestazioni fotografiche e di funzionalità IA avanzate: sono questi alcuni dei punti di forza che trovano posto in ASUS Zenfone 11 Ultra, nuovo smartphone di fascia alta appena annunciato dal marchio taiwanese.

Le specifiche del nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra

Queste sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 6,78 pollici con pannello Samsung Flexible AMOLED, risoluzione 2400×1080 pixel, frequenza di aggiornamento in grado di arrivare con la tecnologia PixelWorks a 144 Hz per il gaming e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 750, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0, tripla fotocamera posteriore da 32+32+13 megapixel con zoom ottico 3x e registrazione video 8K, selfie camera frontale da 32 megapixel, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, altoparlanti stereo, due microfoni, GPS, NFC, lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo e batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida cablata HyperCharge da 65 W e wireless con standard Qi.

Il sistema operativo preinstallato è Android 14. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte della sostenibilità con cornice ecologica realizzata al 100% in alluminio riciclato e il display composto per oltre un quinto da vetro riciclato. Riportiamo di seguito le parole di S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS, intervenuto all’evento di lancio, visibile in streaming qui sotto.

Con Zenfone 11 Ultra, ASUS offre agli utenti un design premium, una fotocamera di punta, funzioni IA e una batteria di maggiore durata. In breve, Zenfone 11 Ultra è tutto ciò che un telefono di punta nel 2024 dovrebbe essere e fornirà il massimo vantaggio all’utente finale.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, si può contare su funzionalità dedicate alla fotografia (ad esempio nell’acquisizione dei ritratti), alla registrazione video, alla cancellazione del rumore, alla traduzione simultanea, alla creazione di sfondi personalizzati e altro ancora.

ASUS Zenfone 11 Ultra: prezzi e disponibilità

Lo smartphone sarà disponibile con prezzi a partire da 999 euro per la versione 12/256 GB, mentre quella 16/512 GB costerà 1.099 euro. Effettuando l’acquisto sullo store ufficiale del marchio si ha diritto a uno sconto di 100 euro, grazie alla promo per il lancio (fino al 14 aprile). Le consegne sono previste dal 22 marzo.

Sono quattro le colorazioni previste, tutte ispirate ai paesaggi del pianeta, come si legge nel comunicato stampa ricevuto in redazione. Eccole: Skyline Blue, Eternal Black, Misty Grey e Desert Sand, visibili qui sopra.