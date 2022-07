ASUS Zenfone 9 è già in sconto su Unieuro

New entry nel catalogo degli smartphone top di gamma con la presentazione di ASUS Zenfone 9. Un dispositivo che fa del design, della potenza di calcolo e del comparto fotografico alcuni dei suoi principali punti di forza, strizzando l’occhio a chi preferisce un formato più compatto rispetto a quello dei concorrenti diretti. La versione 8/128 GB è già in sconto su Unieuro.

Tutto sul nuovo smartphone ASUS Zenfone 9

L’intera esperienza ruota attorno al suo display AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione 2400×1800 pixel e frequenza di aggiornamento 120 Hz. Sotto la scocca si nasconde il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno 730, affiancato da 8 o 16 GB di RAM LPDDR5 e da 128 o 256 GB di memoria UFS 3.1 per il salvataggio dei dati. Sul retro trova posto una doppia fotocamera con sensori Sony IMX766 da 50 megapixel e Sony IMX363 da 12 megapixel, mentre quella frontale è una Sony IMX663 da 12 megapixel. A completare la dotazione sono altoparlanti stereo con tecnologia Dirac HD Sound, supporto a 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.6, NFC, GPS, dual SIM e una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 30 W. Il tutto in dimensioni pari a 146,5×68,1×9,1 millimetri e con un peso che si attesta a 169 grammi. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Android 12 con accesso completo alla piattaforma Play Store per il download di applicazioni e giochi.

ASUS Zenfone 9 (8/128) a 799 euro 729 euro;

729 euro; ASUS Zenfone 9 (8/256) a 849 euro;

ASUS Zenfone 9 (16/256) a 899 euro.

Nel caso in cui ASUS Zenfone 9 non dovesse risultare acquistabile è possibile attivare la notifica disponibilità direttamente dalla scheda del prodotto. In questo modo si riceverà un avviso non appena sarà possibile ordinarlo.

