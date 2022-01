Asus ZenScreen MB16ACV: il monitor portatile professionale al minimo

Puoi dire basta alla marea di cavi e ingombranti stand per collegare un secondo monitor al tuo computer, laptop o desktop che sia, con il monitor portatile Asus ZenScreen MB16ACV. Uno schermo da 15,6 pollici estremamente compatto che richiede un unico cavo per essere immediatamente pronto all’utilizzo, che segna oggi il suo minimo storico su Amazon a soli 206 euro.

Monitor portatile Asus ZenScreen MB16ACV: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente elegante, pensato soprattutto per gli ambienti professionali così come l’intera gamma Zen di Asus. La colorazione è antracite con rifiniture spazzolate ed è realizzato completamente in metallo per la massima robustezza. Come anticipato, il display offre una diagonale di 15,6 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Da questo punto di vista, sia la resa cromatica che l’angolo di visione offrono un importante vantaggio in ambito professionale. Molto interessante la presenza di un foro da ¼ di pollice che consente di fissare il monitor a un treppiede o uno stand per una maggiore flessibilità.

Il vantaggio fondamentale, però, è senza dubbio la porta USB Type-C che ne rende l’utilizzo estremamente semplice e soprattutto immediato. All’interno della confezione, infatti, è presente un cavo USB Type-C to Type-A che si occupa sia della trasmissione dati che dell’alimentazione. In questo modo non dovrai far altro che collegare il display ad una porta USB 3.0 o superiore del tuo computer, ed avrai un vero e proprio monitor secondario. Potrai utilizzarlo sia in mirroring per eventuali presentazioni, sia in estensione per avere un’area di lavoro più ampia. Questo, inoltre può essere utilizzato sia in verticale che in orizzontale adattandosi a qualsiasi esigenza non solo funzionale, ma anche di spazio. Completano la dotazione le tecnologie Flicker Free e Asus Eye Care. In particolare, la seconda riduce la luce blu emessa dal pannello, ed è regolabile su 4 livelli.

Grazie allo sconto del 26%, l’Asus ZenScreen MB16ACV è disponibile su Amazon a soli 206,99 euro per un risparmio di oltre 70 euro sul prezzo di listino.