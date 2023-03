Come vedere Atalanta-Empoli in streaming (Serie A)

Atalanta-Empoli è il match che va in scena nella serata di venerdì 17 marzo, alle ore 20:45, per la giornata 27 di Serie A. I tifosi delle due squadre hanno la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming su DAZN, con collegamento dal prato del Gewiss Stadium di Bergamo prima del fischio d’inizio, con gli ultimi aggiornamenti, gli approfondimenti di rito, le consuete interviste post-gara e gli highlight.

Serie A: guarda Atalanta-Empoli in streaming

Chi lo desidera può dunque guardare la partita trasmessa in esclusiva su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico affidato ad Alessandro Budel.

Attualmente, la classifica vede i bergamaschi attualmente al sesto posto con 42 punti, intenzionati a uscire dal confronto con il bottino pieno per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Situazione ben diversa per i toscani, in quattordicesima posizione con 28 punti e la prospettiva di una salvezza piuttosto tranquilla.

Uno sguardo alle probabili formazioni che Gasperini e Zanetti dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Atalanta (3-4-3): Musso, Toloi, Palomino, Scalvini, Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle, Lookman, Zapata, Boga;

Empoli (4-3-1-2): Perisan, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Akpa-Akpro, Marin, Fazzini, Baldanzi, Caputo, Satriano.

Secondo i pronostici, la Dea non dovrebbe incontrare troppe difficoltà nell’agguantare la vittoria (66%), mentre i tre punti degli azzurri sono meno quotati (14%).

Come vedere la partita dall’estero

La piattaforma permette di vedere Atalanta-Empoli anche dall’estero, senza blocchi né limitazioni, grazie alla portabilità transfrontaliera offerta ai suoi abbonati. Attenzione però alle connessioni che passano da reti aperte, pubbliche o condivise come quelle degli alberghi.

Scegliendo la soluzione all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto) ci si garantisce la tutela di dati e privacy durante tutte le attività, streaming compreso. Il pacchetto include una VPN con server in tutto il mondo, antivirus, gestore password, spazio sul cloud e blocco automatico del tracciamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.