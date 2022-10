Atalanta-Fiorentina (Serie A): guardala in streaming

Atalanta-Fiorentina è il match che vede la Dea prima in classifica (in compagnia del Napoli) ospitare i viola alla ricerca del secondo risultato utile consecutivo. Gli uomini di mister Gasperini sono intenzionati a continuare un percorso fin qui quasi perfetto in questa Serie A. Dall’altra parte, Italiano e i suoi faranno di tutto per mettere la loro firma sulla prima sconfitta dei nerazzurri in stagione. Il pallone inizierà a rotolare alle 18:00 di domenica 2 ottobre.

Atalanta-Fiorentina (Serie A): guardala in diretta streaming

È possibile seguire la partita collegandosi in diretta streaming su DAZN, assistendo anche al ricco pre-match trasmesso dal campo di Bergamo. La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni, affiancato dal commento tecnico di Marco Parolo. Ricordiamo inoltre che la piattaforma risulta accessibile da Sky Q e mediante l’offerta di TIMVISION.

Tra le probabili formazioni, si attende l’asset composto da Sportiello, Demiral, Koopmeiners e Murial in campo dal primo minuto per i lombardi. I toscani dovrebbero invece rispondere con Terracciano tra i pali protetto da Milenković, Amrabat in mezzo a dettare i tempi e Jović impegnato a bucare la rete.

Qualunque sia la formula scelta per l’ abbonamento a DAZN, con l’opzione Standard oppure Plus, si ha la possibilità di accedere a contenuti che vanno ben oltre il solo calcio della Serie A: ci sono anche quelli della MLS statunitense, de LaLiga spagnola e i tornei sudamericani. Il pacchetto si completa con altri sport come tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori, senza dimenticare produzioni originali, show, interviste e approfondimenti.

