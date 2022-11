Come vedere Atalanta-Inter in streaming (Serie A)

Atalanta-Inter mette in palio tre punti molto preziosi utili per rimanere agganciati alle prime posizioni della classifica. Le due squadre, entrambe a quota 27 dopo 14 giornate, possono riagganciare o superare Juventus, Milan e Lazio che le precedono, per non perdere troppo terreno dalla capolista Napoli. Un big match per l’ultimo turno di Serie A prima del lungo stop dedicato ai mondiali in Qatar. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno del Gewiss Stadium alle 12:30 di domenica 13 novembre.

Atalanta-Inter: guarda la partita in diretta streaming

C’è la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Massimo Gobbi. L’incontro è trasmesso anche da Sky Q e fa parte dell’offerta di TIMVISION.

Come già accennato, in classifica le due squadre sono a pari punti, 27. L’eventuale vittoria consentirebbe loro di rimanere nella scia del Napoli, al momento capolista in solitaria.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni mandate in campo dai mister Gasperini e Inzaghi al calcio d’inizio.

Atalanta: Musso, Toloi, Demiral, Djimsiti, Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy, Ederson, Lookman, Hojlund;

Inter: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro Martinez.

Anche all’estero è possibile guardare la partita con telecronaca in italiano. In che modo? Semplicemente connettendosi allo streaming attraverso NordVPN (oggi al 63% di sconto), così da ottenere l’indirizzo IP di un server collocato nel nostro paese.

