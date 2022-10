Come vedere Atalanta-Lazio in streaming (Serie A)

Atalanta-Lazio è una sfida di alta classifica, dall’esito tutt’altro che scontato. I nerazzurri sono a caccia di punti preziosi per agganciare e magari superare la capolista Napoli, ma devono fare i conti con i biancocelesti ospiti a Bergamo, anch’essi determinati a tornare nella capitale con un risultato utile a entrare in zona Champions League. Sarà anzitutto uno scontro tra i due tecnici, Gasperini e Sarri, tra i rispettivi approcci alla gara. L’arbitro fischierà l’inizio alle ore 18:00 di domenica 23 ottobre.

Atalanta-Lazio: guarda la partita in diretta streaming

La partita è trasmessa in diretta streaming su DAZN con Ricky Buscaglia alla telecronaca ed Emanuele Giaccherini al commento tecnico. In alternativa, la piattaforma è accessibile da Sky Q oppure attraverso l’offerta di TIMVISION.

Queste le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto da Gasperini e Sarri.

Atalanta: Sportiello, Scalvini, Demiral, Okoli, Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Ederson, Lookman, Muriel;

Lazio: Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

Non c’è solo il calcio della Serie A nell’ abbonamento a DAZN. Indipendentemente dalla formula scelta per la sottoscrizione, Standard o Plus, si ha accesso a un catalogo che include anche altri sport come tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori, senza dimenticare show, interviste, approfondimenti e produzioni originali.

È possibile seguire il match anche dall’estero: non bisogna far altro che accedere allo streaming attraverso NordVPN (oggi al 63% di sconto), per ottenere così un indirizzo IP italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.