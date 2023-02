Come vedere Atalanta-Lecce in streaming

Atalanta-Lecce vede scendere in campo al Gewiss Stadium, alle ore 12:30 di domenica 19 febbraio, due squadre alla ricerca di punti importanti per i rispettivi campionati. Ai padroni di casa della Dea serve una vittoria per mettere pressione all’Inter che la precede, mentre i pugliesi mirano a raggiungere la salvezza con largo anticipo rispetto alla fine del torneo. Va in scena la giornata 23 di Serie A.

Atalanta-Lecce: guarda la partita in streaming

I tifosi dei due club e gli appassionati del grande calcio hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto Alberto Santi alla telecronaca e Dario Marcolin al commento tecnico.

Come accennato in apertura, i nerazzurri sono al terzo posto in classifica, in piena zona Champions, ma a pari punti (41) con Roma e Milan. Tredicesimi invece i giallorossi con 24 punti, gli stessi di Fiorentina e Sassuolo che li seguono nella parte bassa del tabellone.

Così, i due tecnici Gasperini e Baroni, dovrebbero iniziare il match: ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Demiral, Palomino, Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle, Lookman, Boga, Hojlund;

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand, Askildsen, Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.