Atalanta-Milan (Serie A): guardala in streaming

Atalanta-Milan è già una sfida in grado di definire le ambizioni di due grandi per questa nuova Serie A appena iniziata. Un big match in calendario alla seconda giornata di campionato, disputato sul prato del Gewiss Stadium tra squadre uscite a testa alta dal primo turno e, per il momento, a punteggio pieno. Da una parte i bergamaschi alla ricerca di conferme dopo una stagione chiusa con risultati al di sotto delle aspettative. Dall’altra i campioni in carica intenzionati a evitare passi falsi per lanciare la cavalcata verso la seconda stella da cucire sul petto.

Atalanta-Milan (Serie A): guardala in diretta streaming

Tifosi e appassionati possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Volendo, l’app della piattaforma è accessibile anche su Sky Q oppure con l’offerta TIMVISION.

Quali saranno le formazioni schierate dal primo minuto? La Dea di mister Gasperini dovrebbe puntare sulla coppia d’attacco formata da Zapata e Muriel per approcciare la sfida a viso aperto, quasi certamente con un 3-4-1-2. Per i rossoneri di Pioli, invece, si segnala il probabile ritorno dal primo minuto di Tonali con Rebic a fare da terminale offensivo, davanti a un tridente più arretrato con al centro un Díaz apparso in gran forma alla prima uscita affiancato dalle frecce Leão e Messias.

Sottoscrivendo l’ abbonamento a DAZN, scegliendo tra le formule Standard e Plus, si ha accesso a un catalogo di contenuti che va ben oltre la Serie A. C’è ad esempio anche il calcio statunitense della Major League Soccer, quello de LaLiga spagnola e il meglio delle competizioni sudamericane. A questo si aggiungono altri sport come boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket, motori e molte produzioni originali, senza dimenticare approfondimenti, interviste, talk show e serie tematiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.