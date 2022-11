Come vedere Atalanta-Napoli in streaming (Serie A)

Atalanta-Napoli è uno dei big match di questa tredicesima giornata di Serie A (nello stesso turno ci sono anche Roma-Lazio e Juventus-Inter). In scena al Gewiss Stadium di Bergamo, la sfida è utile per delineare gli equilibri in vetta alla classifica, a pochi giorni dallo stop per la pausa mondiali. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:00 di sabato 5 novembre.

Atalanta-Napoli: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Stefano Borghi, affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico e da Francesco Fontana a bordocampo. È possibile seguirla, in alternativa, anche da Sky Q oppure attraverso l’offerta di TIMVISION.

In questo momento, i partenopei guidano la classifica con 32 punti, grazie a un cammino in campionato fin qui quasi perfetto, senza sconfitte. Sono però reduci da un passo falso contro il Liverpool (2-0 in trasferta ad Anfield), nell’ultima gara del girone di Champions League. Dovranno subito rialzare la testa. Dietro di loro si trovano sono proprio i bergamaschi, a quota 27 punti. Ecco le probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio dai tecnici Gasperini e Spalletti, per una sfida che promette grande spettacolo e molti gol.

Atalanta: Musso, Toloi, Demiral, Djimsiti, Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy, Ederson, Lookman, Muriel;

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Per vedere la partita in streaming dall’estero, con telecronaca in Italiano, è sufficiente connettersi alla piattaforma attraverso il servizio NordVPN (oggi al 63% di sconto). In questo modo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.