Come vedere Atalanta-Roma in streaming (Serie A)

Atalanta-Roma è il big match che chiude la giornata 31 di Serie A, in campo lunedì 24 aprile alle ore 20:45 nella cornice del Gewiss Stadium, con la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming. Una sfida in cui le due squadre si giocano un pezzo di qualificazione alle prossime coppe europee.

Serie A: guarda Atalanta-Roma in streaming

Settimi in classifica a 49 punti, i nerazzurri hanno bisogno di risultati utili per allungare le mani su un posto utile a disputare un torneo continentale il prossimo anno. L’obiettivo minimo è quello di agguantare l’Inter che li precede a 51 punti. Quarti invece di giallorossi, a 56 punti (chiusi tra Juventus e Milan), ancora in corsa anche in Europa League dove in semifinale affronteranno i tedeschi del Leverkusen.

Gli appassionati del grande calcio e i tifosi delle due squadre possono guardare la partita in diretta streaming in esclusiva su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi, affiancato da Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

Sono queste le probabili formazioni mandate in campo al fischio d’inizio dai due allenatori, Gasperini e Mourinho.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta, Ederson, Zapata, Hojlund;

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, L. Pellegrini, El Shaarawy, Dybala, Abraham.

41% di probabilità assegnato alla vittoria dei nerazzurri, secondo i pronostici. Solo il 30% invece ai giallorossi, per via del fattore campo. Il restante 29% è attribuito a un eventuale pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

Il big match Atalanta-Roma può essere visto anche dall’estero con telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera offerta dalla piattaforma. Attenzione però alla sicurezza di dati e privacy se la connessione avviene attraverso reti aperte, pubbliche o condivise come quelle degli alberghi.

