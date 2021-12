Atalanta-Villareal: guardala in streaming gratis

Ultima chiamata per gli uomini di Gasperini: Atalanta-Villareal è una partita da dentro o fuori, decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League, in un girone dove il Manchester United è già certo della qualificazione e lo Young Boys si trova all'ultimo posto dopo una partenza lanciata. La partita può essere seguita in diretta streaming gratuita su Prime Video.

Champions League: Atalanta-Villareal in streaming

Lo stadio di Bergamo che ospita la sfida vede la Dea del bomber Zapata dover fare i conti con la formazione allenata da mister Emery e trascinata dai gol di Moreno. Il collegamento live inizia alle 19:30, il calcio d'inizio è previsto per le 21:00.

Un pareggio non sarà sufficiente: la classifica dice che l'Atalanta si trova un punto dietro gli avversari, obbligata alla vittoria per mantenersi in corsa nell'Europa che conta. Non sarà dunque una sorpresa vedere l'undici titolare scendere in campo con un atteggiamento aggressivo, nel tentativo di imporre fin da subito il proprio gioco brillante, già capace di piegare in Serie A il Napoli e la Juventus nelle ultime giornate.

Ricordiamo che i contenuti di Prime Video (inclusa la Champions League, i film, le serie TV e gli show) sono accessibili gratuitamente e senza alcuna spesa aggiuntiva pet gli abbonati ad Amazon Prime. Non hai ancora sottoscritto la formula? È l'occasione giusta per farlo: puoi attivare adesso i 30 giorni di prova gratuita e approfittare delle spedizioni gratuite su milioni di prodotti in vista del Natale.