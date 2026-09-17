 Atlantico, la soglia del silenzio è stata superata: cosa rivela l'inedita assenza di uragani
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Atlantico, la soglia del silenzio è stata superata: cosa rivela l'inedita assenza di uragani

Nell'oceano Atlantico è stata superata la soglia del silenzio preoccupando gli scienziati e i meteorologi per l'inedita assenza di uragani.
Atlantico, la soglia del silenzio è stata superata: cosa rivela l'inedita assenza di uragani
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Nell'oceano Atlantico è stata superata la soglia del silenzio preoccupando gli scienziati e i meteorologi per l'inedita assenza di uragani.
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Scienziati e meteorologi sono sorpresi dall’inedita assenza di uragani nell’Oceano Atlantico dove è stata superata la soglia del silenzio. Come riportato da Science Alert, quest’anno abbiamo registrato un record di tempeste che, a prima vista, potrebbe sembrare di buon auspicio. “Il 12 settembre è diventato il giorno più tardi dell’anno in cui non si è verificato un uragano nel bacino atlantico dall’avvento del moderno tracciamento satellitare nel 1966, con un giorno di vantaggio“.

Marshall Shepherd, uno dei massimi esperti internazionali di meteorologia e climatologia e Direttore del Programma di Scienze dell’Atmosfera dell’Università della Georgia, ha affermato: “L’uragano Gustav ha stabilito il primo record per la formazione di un uragano in età più avanzata nel 2002. Undici anni dopo, anche l’uragano Humberto si è formato l’11 settembre“.

Dal punto di vista climatologico, ci troviamo all’incirca al culmine della stagione degli uragani atlantici. In un anno “medio”, a questo punto avremmo già assistito a 8 tempeste tropicali e 3 uragani. Di questi ultimi, almeno uno ha storicamente raggiunto lo status di uragano di categoria superiore entro l’11 settembre. Nel 2026, finora, si sono verificate 5 tempeste tropicali (Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly ed Edouard).

Dietro l’assenza di uragani nell’Atlantico c’è El Niño

Sembra che non possiamo proprio fare a meno di parlare di El Niño. Infatti, sembra che ci sia proprio lui dietro l’assenza di uragani nell’Oceano Atlantico.

In un comunicato stampa, l’Amministrazione Nazionale per Oceani e Atmosfera, ha dichiarato: “La stagione degli uragani nell’Atlantico dovrebbe essere al di sotto della norma a causa di fattori concomitanti. Si prevede che El Niño si sviluppi e si intensifichi durante la stagione degli uragani, mentre le temperature oceaniche nell’Atlantico dovrebbero essere leggermente superiori alla norma e gli alisei probabilmente più deboli della media. Le condizioni di El Niño tendono a favorire un minor numero di tempeste tropicali e uragani, mentre temperature oceaniche più calde e venti deboli favoriscono un anno più attivo“.

Ken Graham, direttore del Servizio meteorologico nazionale, ha spiegato: “Sebbene l’impatto di El Niño nel bacino atlantico possa spesso sopprimere lo sviluppo degli uragani, permane comunque incertezza su come si svilupperà ogni stagione. Ecco perché è fondamentale rivedere ora il proprio piano di preparazione agli uragani. Basta una sola tempesta per rendere la stagione davvero disastrosa“.

Fonte: Science Alert

Pubblicato il 17 set 2026

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