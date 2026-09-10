Allarme Super El Niño: il governo inglese esorta a far scorte di cibo e acqua

Il governo inglese, in previsione degli eventi climatici estremi causati dal Super El Niño ha esortato la popolazione a iniziare a fare scorte di cibo e acqua. Lo ha riportato The Guardian in un recente articolo pubblicato sul quotidiano online che include anche un’intervista ad Angela Eagle.

Il ministro dell’ambiente inglese ha dichiarato: “Stiamo per affrontare probabilmente il più grande El Niño mai visto, e questo porterà a estati più secche, inverni più piovosi e tempeste più estreme in questo Paese. Causerà molti più danni in Asia a causa delle inondazioni, quindi penso che dobbiamo prenderlo sul serio“.

L’invito è chiaro, prepararsi prima agli eventi climatici intensi del Super El Niño: “Se avete una scorta di cibo che vi permetta di sopravvivere per un po’ prima che i servizi di emergenza possano raggiungervi, sarete in una situazione molto migliore rispetto a chi non ne ha. Quindi, in parte, si tratta di prepararsi per essere un po’ più resilienti“.

Non si sta parlando di qualcosa da fare in futuro, ma da fare adesso, prima che sia troppo tardi. Infatti, come abbiamo spiegato in precedenza, gli scienziati sostengono che ci aspetta un autunno da record per le temperature più calde rispetto agli scorsi anni.

Inoltre, secondo i dati più recenti risalenti a lunedì scorso e riportati da The Guardian, la temperatura dell’oceano nel cuore di El Niño è 2,6°C superiore alla media trentennale. “Questo valore è già vicino all’anomalia più elevata mai registrata nell’era dei dati satellitari, pari a 3,1°C nel 2015, e mancano ancora diversi mesi al picco previsto“, si legge nell’articolo dedicato.

Nazioni Unite preoccupate per le conseguenze del Super El Niño

António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha ammesso preoccupazione in base alle conseguenze previste dagli eventi climatici estremi provocati dal Super El Niño. Sempre al The Guardian ha dichiarato: “Si sta intensificando sotto i nostri occhi. La scienza non lascia spazio a dubbi: il pianeta si trova in acque inesplorate e queste acque si stanno riscaldando“.

Il mondo si trova nella zona di pericolo degli eventi meteorologici estremi. La sfida ora è tra i rischi crescenti e il nostro impegno ad agire per il clima e proteggere le persone. Dobbiamo vincere questa sfida.

Celeste Saulo, segretaria generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite, ha aggiunto: “El Niño ha il potenziale per infliggere un colpo durissimo alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Stiamo già assistendo a disagi e devastazioni causati da siccità e inondazioni e prevediamo che questi impatti aumenteranno con l’intensificarsi di El Niño“.