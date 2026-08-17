In arrivo El Niño: gli scienziati dicono che cambierà l'autunno in Italia

In questi giorni, con il caldo che sta colpendo tutto il nostro paese, si continua a parlare di clima. Infatti, gli scienziati hanno annunciato che è in arrivo un potente El Niño che cambierà letteralmente il prossimo autunno in Italia. Questo evento climatico, unico nel suo genere, si sta intensificando portando i ricercatori a dichiarare con “probabilità superiore al 90%” un “evento molto forte durante l’autunno 2026-2027 nell’emisfero settentrionale”.

Sono le previsioni ufficiali Enso del Cpc a confermare quello che tutti speravano non accadesse. “Nel complesso, il sistema accoppiato oceano-atmosfera ha evidenziato un rafforzamento di El Niño“, hanno dichiarato i ricercatori. Le conseguenze sono un innalzamento della temperatura media del nostro pianeta e quindi stagioni sempre più calde. Inoltre, si parla di anticicloni subtropicali robusti e duraturi favoriti proprio da questo fenomeno.

Come riportato da Rai News, El Niño continuerà a rafforzarsi fino alla fine dell’anno. “Durante la stagione ottobre-dicembre 2026, c’è una probabilità del 69% di un evento storico che supererebbe l’intensità dei precedenti eventi El Niño risalenti al 1950 (+2,5 °C)“, si legge nell’articolo pubblicato recentemente.

Le conseguenze di un potente El Niño in autunno

Le conseguenze nel caso si verificasse un potente El Niño in autunno sul nostro paese potrebbero essere drammatiche per l’ambiente, le coltivazioni e l’uomo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità parla di caldo estremo, siccità, inondazioni, incendi e tempeste. Inoltre, gli esperti parlano anche di conseguenze dirette sulla salute della popolazione.

Le temperature oceaniche estreme, note come ondate di calore marine (MHW), possono avere un impatto drammatico sulla salute generale degli ecosistemi marini in tutto il mondo, modificando la distribuzione regionale delle specie marine, alterando la produttività primaria e aumentando il rischio di interazioni negative tra uomo e fauna selvatica.

Dillon Amaya, climatologo della NOAA, ha dichiarato: “Ci aspettiamo che El Niño si intensifichi durante l’estate e l’autunno, e quindi le temperature dell’acqua aumenteranno ulteriormente: dobbiamo iniziare a prepararci. Le ultime previsioni (della NOAA, NdR) indicano lo sviluppo di diverse ondate di calore marine man mano che El Niño si intensifica, con temperature dannose che potrebbero interessare quasi la metà degli oceani del pianeta entro la fine del 2026“.