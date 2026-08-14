La coscienza nasce dalle emozioni o dai pensieri?

Cosa c’entra la scienza la cosiddetta bussola umana dedicata alle decisioni? Stiamo parlando della coscienza e dal dubbio che da sempre spinge a chiedersi se nasca dalle emozioni o dai pensieri. Questa volta gli scienziati hanno dato la loro risposta da una serie di studi e ricerche che alcuni neuroscienziati hanno portato avanti durante questo ultimo decennio.

“La coscienza è un processo inferiore rispetto al pensiero e, cosa molto importante, è un processo che protegge la vita“, ha affermato Antonio Damasio, PhD, neuroscienziato e professore all’Università della California del Sud. “Tutto è iniziato con la raccolta di segnali provenienti dal corpo che ti danno un’idea di come sta andando la tua vita“. Tuttavia non si può avere una risposta per tutto e di questo, il professore, ne è consapevole.

Non ho alcun problema con l’avere dei misteri che non riesco a spiegare. Anzi, li trovo piuttosto interessanti. La coscienza non riguarda voli di fantasia intellettuale. Riguarda innanzitutto il mantenimento e la regolazione della vita.

Ad esempio, il dolore “ti avverte che qualcosa non va nel tuo corpo, nella tua vita, e quindi ti permette di fare qualcosa per rimediare”. Allo stesso modo fame, sete, febbre e felicità che “ti dice: ‘hai il permesso di goderti la vita’”. Damasio sostiene che la coscienza precede la corteccia cerebrale, ovvero lo strato più esterno del cervello, quello responsabile della logica, della pianificazione e del pensiero astratto.

Cosa pensa Stuart Hameroff della coscienza

Stuart Hameroff, medico anestesista e professore emerito all’Università dell’Arizona, è d’accordo sul fatto che la coscienza nasce dalle emozioni. Nondimeno, il “prima” delle emozioni lo intende in maniera differente. Secondo lui le emozioni non si sono evolute nel tempo. Addirittura l’universo ha sempre generato proto-emozioni, minuscoli eventi proto-coscienti.

“Pan-proto significa che ovunque esiste questa proto-coscienza“, ha affermato il medico. “È quantistica perché non è una proprietà. È un evento, una serie di eventi. Quindi ogni collasso è un momento di coscienza. Vengono e vanno, ma sono isolati. Nessuna memoria. Nessuna comunicazione. Noi non li disturbiamo. Loro non disturbano noi“.