Prodotti contengono sostanze chimiche non dichiarate: scatta l'allarme

Qualcuno potrebbe rimanere sorpreso mentre qualcun’altro no! Alcuni scienziati hanno testato prodotti venduti dalle principali catene di negozi statunitensi e il 98% conteneva sostanze chimiche non dichiarate. Lo studio, pubblicato su Environment & Health, suggerisce che purtroppo non possiamo fidarci nemmeno delle etichette che i produttori stampano sui loro prodotti in vendita.

La ricerca ha esaminato 113 prodotti appartenenti a 12 categorie differenti legate alla cura personale e alla pulizia tra cui anche detersivi per il bucato, creme solari, lozioni per bambini, shampoo, deodoranti e dentifricio. Questi prodotti, come spiega la relazione pubblicata, non sono stati nominati, ma sappiamo che si trovavano in vendita presso Amazon, Walmart, Target e Dollar Tree.

Jenna Hua, scienziata ambientale del Million Marker Research Institute negli Stati Uniti, ha affermato: “Abbiamo trovato sostanze chimiche nocive non dichiarate in prodotti che si dichiaravano privi di tali sostanze. Questo significa che si può leggere attentamente l’elenco degli ingredienti, scegliere prodotti ‘puliti’ e comunque ritrovarsi esposti proprio alle sostanze chimiche che si cercava di evitare“.

L’etichetta non può proteggerti se non indica cosa c’è realmente nella bottiglia.

Le persone devono sapere quali sostanze chimiche sono contenute nei prodotti

“Le persone non dovrebbero aver bisogno di un laboratorio di chimica per sapere cosa portano in casa o cosa si applicano sulla pelle“, ha dichiarato Hua. “La prossima generazione di sistemi di sicurezza dei prodotti deve guardare oltre l’etichetta e testare ciò che è effettivamente presente“. Tutti devono avere il diritto di sapere con chiarezza quali sostanze chimiche sono contenute nei prodotti che acquistano.

I ricercatori hanno precisato: “Per alcune categorie di sostanze chimiche, come fragranze o estratti botanici, le aziende non sono legalmente obbligate a divulgare tutte le sostanze chimiche presenti nel prodotto. Nel caso delle ‘fragranze’, molte sostanze chimiche possono essere incluse in questo termine e non vengono divulgate a causa del ‘segreto commerciale’… Nel caso dei prodotti botanici, i prodotti vegetali possono contenere centinaia di singole sostanze chimiche che, sebbene possano essere ‘di origine naturale’, possono comunque essere dannose e dovrebbero essere dichiarate“.

Cosa chiedono gli esperti che hanno condotto questo studio? “I test dovrebbero essere eseguiti sul prodotto finito e confezionato, e metodi migliorati per tracciare le fonti di contaminazione lungo le catene di approvvigionamento potrebbero contribuire a chiarire l’origine dei composti non dichiarati rilevati nei prodotti di consumo”.