Scoperto un "fiore del diavolo" che cresce e vive senza luce solare

Che la scienza stia facendo passi da gigante in molti campi è chiaro. Tuttavia, non siamo sempre pronti a certe scoperte, proprio come questa che ha dell’incredibile. In pratica, gli scienziati hanno scoperto una nuova specie di fiore del diavolo che per crescere e vivere non ha bisogno della luce del sole. Si tratta di una scoperta singolare perché quando pensiamo a fiori e piante, la maggior parte si orienta verso la luce solare.

Questo fiore vive in ampie zone. Infatti, si può trovare dall’Asia Tropicale e Subtropicale all’Australia Temperata e anche nell’America Tropicale. Tuttavia, il maggior numero di specie si trova nel sud-est asiatico, secondo quanto dichiarato dai ricercatori nel recente studio pubblicato su PhytoKeys.

Se la maggior parte delle piante contiene clorofilla, il pigmento verde che assorbe l’energia luminosa attivando la fotosintesi, l’energia per produrre il loro nutrimento, questo fiore del diavolo non ce l’ha. In altre parole, non gli è possibile utilizzare la luce solare per produrre energia e neppure per sintetizzare il proprio nutrimento tramite la fotosintesi clorofilliana.

Il fiore del diavolo è sorprendente

In merito alla nuova specie di fiore del diavolo, Sahut Chantanaorrapint, botanico dell’Università Prince of Songkla, ha affermato: “Il ritrovamento di Thismia daemona nel Parco Nazionale di Thong Pha Phum è stata davvero una grande sorpresa. In genere, le specie di Thismia sono note per vivere nelle foreste pluviali di pianura perennemente umide; tuttavia, questa popolazione è stata scoperta in una foresta montana sempreverde stagionale ad un’altitudine di quasi 1.000 metri sul livello del mare“.

“Considerato il suo stile di vita nascosto, sotterraneo e misterioso sul suolo della foresta, il nostro team ha concordato all’unanimità che chiamarla Thismia daemona catturasse perfettamente la sua essenza enigmatica e diabolica“, ha dichiarato per spiegare come sono arrivati a dare questo nome alla specie di fiore scoperta.

Come fa a non morire di fame il fiore del diavolo? Il suo segreto si trova sottoterra, nei funghi. In pratica, questa specie ottiene carbonio e altri nutrienti di cui ha bisogno per crescere e vivere grazie ai funghi che vivono nel terreno. In questo modo riesce a sopravvivere nel buio del sottobosco.