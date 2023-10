Atlas VPN anticipa il Black Friday: piano di 2 anni a 1,54€/mese

Con un mese di anticipo, Atlas VPN ha lanciato lo sconto del Black Friday sul piano di 2 anni, ora disponibile a 1,54 euro al mese grazie allo sconto dell’86% rispetto al prezzo precedente. Un’offerta da urlo: mai prima d’ora, infatti, il miglior servizio VPN per rapporto qualità-prezzo era costato così poco. Per aderire alla promo tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Il piano di 2 anni di Atlas VPN è in super sconto dell’86%

Con Atlast VPN puoi collegarti a server ottimizzati per il gaming e lo streaming, così da soddisfare al meglio quelle che sono le tue passioni più grandi. Goditi la velocità della connessione VPN, tra le più alte del settore, a un prezzo mai visto prima.

Il fiore all’occhiello del servizio è la tecnologia Server MultiHop, che offre di fatto una doppia VPN. Si tratta di una funzionalità ideale per gli utenti che desiderano rendere il tracciamento del loro indirizzo IP matematicamente impossibile: oltre ad aggiungere un livello di sicurezza extra, va a migliorare anche la velocità di connessione.

Un ulteriore punto di forza di Atlas è la possibilità di ottenere una protezione illimitata grazie alla compatibilità con i principali sistemi operativi oggi disponibili e l’utilizzo senza limiti di dispositivi con un singolo abbonamento. A questo proposito, segnaliamo che l’app è compatibile con Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Android TV e Fire TV.

Approfitta ora dell’offerta del Black Friday di Atlas VPN per ottenere il piano di due anni a soli 1,54 euro al mese per i primi 24 mesi e beneficiare di 6 mesi extra di servizio in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.