Atlas VPN chiude i battenti, si migra a NordVPN

Atlas VPN, un servizio di VPN di piccola portata, ma particolarmente apprezzato dagli utenti, chiude oggi, il 24 aprile 2024. Per i suoi utenti è prevista la migrazione verso NordVPN, a seguito della chiusura e dell’accorpamento con Nord Security, che è la società madre.

Atlas VPN chiude, migrazione verso NordVPN

Andando più in dettaglio, a seguito della chiusura, i 6 milioni di utenti che facevano uso di AtlasVPN verranno trasferiti in automatico verso NordVPN e potranno usufruire di tutti i vantaggi premium fino alla scadenza dell’abbonamento in essere.

Le motivazioni principali dietro la chiusura di Atlas VPN sarebbero le sfide legate ai crescenti requisiti tecnologici, all’aumento dei costi e a un mercato altamente competitivo.

Gli abbonati ad AtlasVPN potranno usufruire di un passaggio facilitato al nuovo servizio offerto da NordVPN grazie a un link per la creazione della password nella propria casella di posta elettronica collegata all’account. Le istruzioni per il rinnovo automatico sono state sospese e agli utenti migranti verrà richiesto di sottoscrivere un nuovo abbonamento a NordVPN. La stessa cosa verrà fatta anche con gli utenti che usufruiscono della versione gratuita del servizio.

Da tenere presente che Nord Security aveva acquisito Atlas VPN nel 2021, garantendo la continuità del servizio con il proprio brand e così effettivamente è stato sino a questo momento.

È interessante notare che in un report del 2022, VPN Pro ha rivelato che 105 delle VPN globali più popolari sono di proprietà di sole 24 aziende. Potrebbe sembrare molto, ma il punto di vista può cambiare se si considera che 6 delle prime 10 VPN più popolari sono di proprietà delle stesse tre società: Kape Technologies, Ziff Davis e Nord Security.