VPN: risparmia fino al 69% sui piani di due anni di NordVPN

Se stai valutando l’attivazione di una VPN per ottenere una maggiore privacy quando navighi online, ti segnaliamo l’offerta estiva di NordVPN, che sconta fino al 69% i piani di due anni, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro. In più, la promo attuale prevede Giga gratis per l’app Saily, il servizio di eSIM internazionale che aiuta gli utenti a navigare all’estero con più facilità e a prezzi concorrenziali.

I tre piani di NordVPN hanno alla base della loro offerta una VPN sicura e ad alta velocità, concedendo agli utenti la possibilità di usare l’app su un massimo di dieci dispositivi in contemporanea.

NordVPN: i piani di due anni in offerta a partire da 3,99 euro al mese

Il piano Base di NordVPN è la soluzione d’ingresso per quanti sono interessati esclusivamente al servizio VPN. In questo momento è disponibile a 3,99 euro al mese per i primi due anni, con un risparmio complessivo di oltre 103 euro.

C’è poi il piano Plus, in offerta a 4,99 euro al mese, grazie al 64% di sconto applicato sul prezzo di listino. Il fiore all’occhiello di questa versione è Threat Protection Pro, l’opzione di difesa esclusiva che rileva eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet, blocca i web tracker e la pubblicità invasiva.

Infine, per l’esperienza completa NordVPN suggerisce l’attivazione del piano Ultimate, disponibile al prezzo scontato di 7,49 euro al mese con un risparmio complessivo di oltre 400 euro in due anni. Rispetto al piano Plus aggiunge 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata e la doppia assicurazione Cyber con copertura di 5.000 euro ciascuna contro le truffe informatiche e le frodi per acquisti online.