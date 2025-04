Sconto 61% e 4 mesi gratis: l'offerta ExpressVPN che ti protegge

Non è sempre facile considerare tutti i rischi derivanti da una sessione di navigazione non sicura, ad esempio quando ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche non protette. Spesso, si arriva a rendersene conto quando è troppo tardi, dopo che i propri dati personali sono stati esposti o intercettati. Ecco perché è bene affidarsi a una VPN che sappia metterli al sicuro: ExpressVPN (scopri la promozione in corso) si occupa proprio di questo.

ExpressVPN: forte sconto e mesi gratis per la VPN

Ciò che fa il servizio è applicare una crittografia avanzata a quanto trasmesso e ricevuto, così che non possa essere rubato e utilizzato da eventuali malintenzionati. Questo avviene sempre: mentre si visita un sito Web, durante gli acquisti sugli e-commerce o quando si effettua lo streaming dei contenuti multimediali. Ciò impedisce anche agli ISP (il fornitore della tua connessione a Internet) di salvare informazioni sul tuo conto, nemmeno gli indirizzi IP di origine e di destinazione. Scopri di più a proposito delle tante funzionalità incluse nel pacchetto dando uno sguardo alla pagina dedicata.

Poter contare sulla portata globale di una Virtual Private Network come quella di ExpressVPN consente inoltre di far transitare la propria connessione da server posizionati in tutto il mondo. Questo significa poter navigare in modo anonimo, risultando collegati da un paese di nostra scelta e aggirando così sia i blocchi territoriali che eventuali censure.

L’offerta speciale in corso ti permette di ottenere un abbonamento biennale con lo sconto del 61% e ben 4 mesi gratis per l’accesso completo a tutte le funzionalità. Vale a dire che lo puoi sottoscrivere al prezzo mensile di soli 4,87 euro, una spesa davvero irrisoria, considerando le caratteristiche del servizio, le prestazioni garantite e la sua affidabilità, certificata da enti indipendenti.