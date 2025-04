Come guardare in diretta streaming dall'estero Inter - Bayern Monaco

Questa sera è la grande sera per tutti gli appassionati di calcio. In diretta domani dalle ore 21:00 si gioca Inter – Bayern Monaco, partita valida per i quarti di finale di UEFA Champions League. Se proprio oggi sei in viaggio fuori dall’Italia e non vuoi perderti questa partita non ti preoccupare. La soluzione si chiama PrivateVPN, ed è in offerta speciale a soli 2 euro al mese.

Grazie a questa VPN hai la possibilità di cambiare posizione virtuale selezionando un server italiano. In questo modo la piattaforma streaming dalla quale viene trasmessa riconosce che ti trovi in Italia anche se sei all’estero, mantenendo così accessibile il tuo abbonamento ai contenuti disponibili con il tuo abbonamento. Niente male vero? Il procedimento è semplice e veloce.

L’app multi-device garantisce ampia compatibilità con tutti i sistemi operativi e molti dispositivi, anche smart TV e chiavette streaming. Quindi sarà facilissimo riuscire a guardare Inter – Bayern Monaco in streaming live dall’estero ovunque tu sia e con qualsiasi operatore telefonico, anche collegato su reti WiFi pubbliche o HotSpot sconosciuti, mantenendo la tua sicurezza e privacy.

Inter – Bayern Monaco in streaming: dove vederla

La partita dei quarti di finale della UEFA Champions League di domani sera, Inter – Bayern Monaco, disponibile in diretta dalle ore 21:00, verrà trasmessa live streaming da Prime Video che ne ha l’esclusiva. Attiva la prova di 30 giorni gratuita! Avrai accesso senza spendere un centesimo a tutto il catalogo, comprese diverse tra le migliori partite di questo torneo europeo.

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo, scelte dai rispettivi allenatori, ma che potrebbero essere modificate in corsa.

Inter : Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Augusto, Thuram, Martinez.

: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Augusto, Thuram, Martinez. Bayern Monaco: Urbig, Laimer, Min-Jae, Dier, Stanisic, Goretzka, Kimmich, Olise, Guerreiro, Sané, Kane.