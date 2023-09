Atlas VPN, è ancora grande offerta: 85% di sconto per 2 anni e 3 mesi gratis

C’è poco altro da aggiungere di fronte a certi numeri: 1,71 euro al mese per 2 anni, 3 mesi extra in regalo e 30 giorni di tempo per ottenere un rimborso completo. Questa è la maxi offerta delle ultime ore di Atlas VPN, il servizio di cui abbiamo già avuto modo di parlare diffusamente nelle scorse settimane ma mai in presenza di una simile offerta. E se già prima era un campione nel rapporto qualità-prezzo, oggi è un autentico fuoriclasse.

Atlas VPN in maxi offerta a 1,71 euro al mese per 2 anni

Se escludi il prezzo, sono due gli elementi che rendono Atlas VPN la migliore VPN per rapporto qualità-prezzo: la sicurezza da una parte e la velocità dall’altra.

In termini di sicurezza, Atlas VPN integra l’avanzato protocollo WireGuard unito ai server MultiHop. Non solo però, perché ci devi aggiungere la disconnessione automatica dalle tue attività online qualora la connessione VPN diventi instabile (Kill Switch) e il divieto di accesso anch’esso automatico ai siti web potenzialmente pericolosi (funzionalità SafeBrowse). In più ottieni uno strumento di monitoraggio delle violazioni dei dati che ti informa se i tuoi dati sono stati diffusi in seguito a una violazione.

Per quanto riguarda invece la connettività Internet, Atlas VPN ti permette di godere di server Pro ultra veloci, ottimizzati per lo streaming, dislocati in ogni parte del mondo. In totale ce ne sono più di 1.000.

Cogli al volo la super offerta di Atlas VPN per risparmiare l’85% sul prezzo di listino. La promo sarà valida ancora per poco.

