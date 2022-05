Atlas VPN: MultiHop+ è disponibile anche sui Mac

Il team al lavoro su Atlas VPN annuncia l’arrivo di un aggiornamento per l’applicazione macOS del servizio: la novità più importante è quella che riguarda il debutto della funzionalità MultiHop+ sui computer della linea Mac. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste e perché si tratta di una caratteristica importante.

Per la protezione di account, dispositivi e privacy puoi affidarti in tutta tranquillità ad Atlas VPN e ai suoi strumenti avanzati.

Il nome MultiHop+ è stato scelto per descrivere una tecnologia in grado di eliminare ogni traccia lasciata durante la navigazione, facendo transitare il traffico trasmesso e ricevuto attraverso diversi server della Virtual Private Network, modificati di continuo a rotazione. La loro selezione avviene sulla base di alcuni criteri precisi, uno dei quali relativo alle prestazioni, in modo da non impattare in alcun modo sulla velocità. Così facendo, le informazioni sono elaborate da più layer crittografici, incrementando la tutela di anonimato e sicurezza.

MultiHop+ seleziona un server di uscita casuale da un elenco che ne comprende diversi, posizionati in location differenti, poi lo cambia durante la navigazione. Questo rende l’attività virtualmente non rintracciabile. Al tempo stesso, l’utente beneficia di una doppia crittografia.

