Atlas VPN in offerta: 1,81 euro/mese per due anni

Uno dei mercati più dinamici del momento è senza dubbio quello delle VPN. Le varie software house si sfidano ogni giorno a colpi di promozioni. Una delle ultime arriva da Atlas VPN, il cui debutto nel settore risale a due anni fa. Gli utenti possono sottoscrivere l’abbonamento per due anni con uno sconto dell’81%.

Atlas VPN: solo 1,81 euro/mese con ad blocker

Atlas VPN permette di nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo attraverso una rete composta da oltre 750 server in 40 posizioni geografiche. Gli utenti possono scegliere server ottimizzati per determinate attività, come lo streaming e il file sharing P2P. Alcuni supportano la funzionalità SafeSwap che effettua il cambio automatico dell’indirizzo IP per offrire una maggiore privacy.

Molto utile anche la funzionalità MultiHop+ che consente di passare da un server all’altro, raddoppiando la crittografia. Atlas VPN garantisce anche la sicurezza, in quanto blocca i malware, oltre ai tracker e alle inserzioni pubblicitarie più fastidiose. Include inoltre un tool che verifica eventuali furti di dati personali.

Il traffico viene ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit. I protocolli disponibili sono IPSec/IKEv2 e WireGuard. Atlas VPN è compatibile con Windows, macOS, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Con un unico abbonamento è possibile connettere un numero illimitato di dispositivi.

Altre utili funzionalità sono Kill Switch (l’accesso ad Internet viene automaticamente interrotto, se cade la connessione alla VPN) e Split Tunneling (scelta delle app che non devono passare per la VPN). Grazie all’offerta attuale è possibile sottoscrivere l’abbonamento per due anni a 1,81 euro/mese (sconto dell’81%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Google Pay. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.