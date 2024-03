Atlas VPN, le promo: sconto 86% e 6 mesi gratis

Cosa puoi comprare con soli 1,54 euro? Un cornetto al bar, una rivista in edicola (di quelle più economiche), una cartolina oppure un mese di abbonamento ad Atlas VPN. È quanto propone in questo momento l’offerta con l’86% di sconto sul listino a cui si aggiungono 6 mesi di servizio extra, completamente gratis, per chi sceglie la sottoscrizione biennale.

Approfitta della super promo di Atlas VPN

Il principale punto di forza è senza dubbio quello relativo alla Virtual Private Network formata da oltre 1.000 server distribuiti in più di 45 paesi nel mondo, ai quali connettersi potendo contare sulle prestazioni del protocollo WireGuard e sulla sicurezza della crittografia avanzata. Ci sono poi funzionalità come il blocco automatico dei malware e degli annunci pubblicitari, la protezione dall’accesso ai siti pericolosi e la prevenzione del monitoraggio delle attività online (tracciamento). Tutto questo senza dimenticare il Data Breach Monitor che avvisa tempestivamente se i propri dati personali sono interessati da una violazione, fornendo inoltre istruzioni su come intervenire. Trovi tutti gli altri dettagli a proposito della caratteristiche nella pagina dedicata.

Dunque, al prezzo mensile di soli 1,54 euro puoi contare su una tutela assoluta della privacy e dell’anonimato online. Non c’è alcun limite né alla banda da sfruttare né al numero di dispositivi sui quali configurare l’applicazione dedicata (Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Android TV, Fire TV, Apple TV). Cosa chiedere di più?

Decidendo di attivare l’abbonamento ad Atlas VPN puoi scegliere tra diversi metodi di pagamento: dalle carte di credito (Visa, Mastercard e American Express) a PayPal, senza dimenticare Google Pay. Inoltre, puoi contare sulla possibilità di chiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione se il servizio non soddisfa le tue aspettative.