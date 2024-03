Atlas VPN a 1,54 €/mese: e sei protetto fino al 2026

L’offerta a 1,54 euro al mese sta per scadere: non perdere l’occasione di attivare il tuo abbonamento biennale ad Atlas VPN, ottenendo l’86% di sconto e ben sei mesi gratis aggiuntivi. Potrai contare sulla protezione e sulla sicurezza di uno tra i leader del mercato Virtual Private Network, fino all’ottobre 2026, a fronte di una spesa davvero contenuta.

Cosa include l’abbonamento di Atlas VPN

Rispetto alla maggior parte dei concorrenti, include la possibilità di configurare il servizio su un numero illimitato di dispositivi (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Fire TV), beneficiando di tecnologie come Server MultiHop e del protocollo WireGuard. Tutto questo senza dimenticare l’assistenza sempre pronta a rispondere a ogni domanda, accessibile 24/7 in caso di necessità. È la soluzione giusta per la visione dei contenuti in streaming, ma non solo. È l’ideale anche per navigare in modo anonimo evitando ogni forma di tracciamento, per il gaming e per qualsiasi altra attività online. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Tra le altre caratteristiche che vale la pena sottolineare ci sono la crittografia del traffico con AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2. Ci sono poi il blocco dei malware eseguito in automatico per evitare le infezioni da codice dannoso e il Data Breach Monitor che rileva eventuali violazioni dei dati personali avvisando tempestivamente l’utente (quest’ultima è riservata agli utenti Plus).

Ancora per poco potrai attivare l’offerta di Atlas VPN e accedere immediatamente a una rete composta da oltre 1.000 server ultraveloci distribuiti in tutto il mondo. Al prezzo mensile di soli 1,54 euro, con l’abbonamento biennale e 6 mesi di servizio aggiuntivo gratis, è un affare da non lasciarsi sfuggire. C’è anche la possibilità di chiedere un rimborso completo entro 30 giorni dall’attivazione nel caso in cui non dovesse soddisfare le proprie esigenze.