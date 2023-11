Atlas VPN: ultime ore per approfittare dello sconto Black Friday

Atlas VPN è un servizio VPN economico, ma estremamente sicuro. È l’ideale per chi desidera navigare sul web proteggendo la propria privacy, senza dover sottostare ad un dispendioso abbonamento mensile. Anche se il Black Friday 2023 è appena passato, le offerte di Atlas non sono finite. Il servizio propone infatti ancora il suo sconto eccezionale, che permette di risparmiare fino all’86% sul suo piano triennale. Per ottenerlo, basterà inserire il codice promozionale “BLACKFRIDAY” in fase d’acquisto e il gioco è fatto. Questa offerta si applica soltanto al piano annuale e al piano triennale di Atlas. Il primo è scontato del 66%, rispetto al prezzo standard e ha un costo di 3,82 euro al mese (45,83 euro in totale). Il secondo, ha invece un costo di 1,56 euro al mese (66,93 euro nel triennio) e include anche 6 mesi aggiuntivi gratis e, naturalmente è l’offerta più conveniente.

Atlas VPN: più sicurezza e velocità per la tua navigazione in internet

Atlas VPN è una VPN sicura che crittografa le informazioni relative al tuo traffico e, grazie alla sua politica no-log impedisce a chiunque di scoprire le tue attività online (compreso lo stesso servizio). Offre anche una protezione contro hacker e truffe informatiche, grazie alla crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard. Inoltre, ogni volta che cerchi di aprire un sito web tracciato come dannoso dal sistema, questo viene bloccato immediatamente. Ciò impedirà tentativi di phishing, truffe online e la diffusione di malware. Questa VPN propone più di 1000 server VPN ad alta velocità, dislocati in ogni parte del mondo. Puoi scegliere quale utilizzare e navigare sempre alla massima velocità grazie alla larghezza di banda illimitata. Non avrai più problemi di lag quando dovrai lavorare in smart working, guardare video in streaming o giocare online.

La settimana del Black Friday terminerà con il Cyber Monday di oggi e, con essa, anche le offerte di Atlas VPN. Abbonati subito e, se dovessi cambiare idea, potrai richiedere il rimborso totale entro 30 giorni.

