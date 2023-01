AtlasVPN inizia il 2023 con una nuova offerta da 1,81 euro al mese

Il 2023 prende il via con una nuova ottima offerta da AtlasVPN che consentirà a tutti i nuovi utenti di attivare un abbonamento a prezzo scontato dell’81%. La promozione è davvero vantaggiosa anche considerando le caratteristiche del servizio. AtlasVPN, infatti, è un riferimento assoluto del settore, sia per la sicurezza e la privacy garantita che per la velocità della connessione.

La nuova offerta del 2023 di AtlasVPN riguarda il piano biennale che viene ridotto dell’81%. In questo modo, la spesa complessiva da affrontare è di appena 43,37 euro che si traduce in una spesa di 1,81 euro al mese per un accesso illimitato alla VPN. La promozione è disponibile esclusivamente tramite il sito ufficiale di AtlasVPN, raggiungibile dal sito qui di sotto:

AtlasVPN: con la nuova offerta conviene ancora di più

Scegliere AtlasVPN consente l’accesso ad un servizio VPN di primo livello. A disposizione degli utenti c’è una connessione sempre ad alta velocità, grazie all’assenza di limiti di banda e di traffico (che caratterizzano le VPN gratuite ed anche alcune VPN a pagamento) e una rete di centinaia di server a cui affidarsi per la connessione.

Anche la sicurezza è al top grazie alla crittografia del traffico dati ed alla presenza di uno strumento in grado di individuare e bloccare in automatico i malware. Da segnalare anche la possibilità di utilizzo multi-piattaforma e multi-utente. Con un solo account è possibile accedere alla VPN da un numero illimitato di dispositivi permettendo un uso ancora più flessibile del servizio.

AtlasVPN, con la nuova offerta che ha dato inizio al 2023, mette a disposizione il suo piano biennale al costo equivalente di appena 1,81 euro al mese con la possibilità di accesso illimitato alla VPN e uno sconto dell’81% rispetto al costo del piano mensile. L’offerta è attivabile direttamente online, dal link qui di sotto.

