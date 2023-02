AtlasVPN, la nuova VPN per te scontata dell’81%, ecco come

La nuova VPN a cui affidare la propria privacy online in questo mese di febbraio prende il nome di AtlasVPN.

Si tratta di una dei migliori servizi presenti sul mercato delle Virtual Private Network (Rete virtuale privata) che sta proponendo una grandiosa offerta.

Entrando nel merito, agli utenti che sottoscriveranno l’offerta in questa pagina avranno in cambio un servizio completo, sicuro e totalmente privato al prezzo scontato dell’81%.

A conti fatti, quanto si andrà a pagare ogni mese? Soltanto 1,81 euro. Bisogna, però, affrettarsi in quanto questa promozione è limitata nel tempo.

Tutti i vantaggi della nuova VPN di AtlasVPN

Al di là dello sconto dell’81% sul prezzo, la nuova VPN di AtlasVPN è conveniente sotto diversi aspetti. Ecco le sue caratteristiche principali:

una politica NO LOG che, di fatto, non consente il tracciamento di tutte le attività degli utenti;

che, di fatto, non consente il tracciamento di tutte le attività degli utenti; una connessione illimitata, ossia priva di qualsiasi limite di banca o limitazione del traffico dati disponibile;

una connessione Internet che viene protetta tramite la crittografia AES a 256 bit , la quale garantisce tutta la sicurezza necessaria per navigare sul Web senza che i dati personali vengano carpiti e usati dai provider, dagli enti governativi o dagli hacker;

, la quale garantisce tutta la sicurezza necessaria per navigare sul Web senza che i dati personali vengano carpiti e usati dai provider, dagli enti governativi o dagli hacker; un accesso multi-dispositivo in quanto il servizio può essere usato su un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente;

in quanto il servizio può essere usato su un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente; la presenza di un network composto da più di 700 server locati in ogni parte del mondo, consentendo in questo modo agli utenti di superare le restrizioni geografiche;

locati in ogni parte del mondo, consentendo in questo modo agli utenti di superare le restrizioni geografiche; l’accesso multi-piattaforma con le app native a disposizione per ogni tipologie di sistema operativo.

Impossibile rinunciare a tutto questo! Quindi, chi desidera avvalersi del servizio di AtlasVPN per proteggere i propri dati di navigazione e la propria privacy, non deve far altro che cliccare su questo link.

Difficilmente altrove si otterrà uno sconto dell’81% sul prezzo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.