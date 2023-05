AtlasVPN ora costa meno: solo 1,71 euro al mese con la nuova offerta

AtlasVPN si rinnova e, per tutti i nuovi utenti, c’è una buona notizia: con la nuova offerta, infatti, è possibile attivare la VPN ad un prezzo più basso rispetto alla proposta precedente. Basta scegliere il piano biennale che, da questa settimana, includerà 3 mesi gratis aggiuntivi (per un totale di 27 mesi quindi) con un prezzo ridotto dell’85%. Complessivamente, la spesa per chi attiva quest’offerta sarà di 1,71 euro al mese. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto in modo da raggiugere subito il sito ufficiale di AtlasVPN.

La nuova offerta di AtlasVPN conviene ancora di più: il prezzo si riduce a 1,71 euro al mese

AtlasVPN cambia ma senza modificare il suo servizio, che si conferma al top del mercato. Per tutti i nuovi utenti ci sarà la possibilità di utilizzare una VPN senza limiti di banda e di traffico dati, potendo beneficiare della protezione garantita dalla crittografia del traffico dati e dalla massima privacy derivante dall’adozione di una politica “no log" da parte del servizio.

La connessione, protetta e realmente privata, potrà essere sfruttata da un numero illimitato di dispositivi, anche in contemporanea, tramite le varie app che AtlasVPN mette a disposizione su vari sistemi operativi (tra i dispositivi supportati ci sono smartphone, tablet, PC oltre che console e Smart TV).

Grazie alla nuova offerta in corso in questo momento è possibile attivare AtlasVPN al prezzo scontato dell’85%. L’offerta riguarda il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. La spesa sarà di 1,71 euro al mese. Complessivamente, quindi, ci sarà una spesa di circa 46 euro. Per i nuovi utenti, inoltre, c’è una garanzia di rimborso integrale a 30 giorni.

Per attivare la promozione e iniziare subito ad utilizzare la VPN è possibile seguire il link qui di sotto.

Tramite la tabella seguente, invece, è possibile dare un’occhiata alle offerte attuali delle migliori VPN sul mercato. In questo modo, sarà possibile avere idea più precisa in merito all’opzione giusta su cui puntare.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.