AtlasVPN: protezione assicurata per dispositivi illimitati

Quando si parla di VPN sono tanti i nomi che ci vengono alla mente, ma quando si tratta di dispositivi illimitati ce n’è solo uno: AtlasVPN. Questo provider non impone alcun limite sui device che puoi proteggere contemporaneamente. Già così sarebbe un ottimo risparmio se non che oggi è in offerta a soli 1,45 euro al mese.

Approfitta subito del Black Friday per attivare AtlasVPN su un numero illimitato di dispositivi. Il suo servizio non solo è economico, ma è anche preciso, sicuro, potente e affidabile. Nessuna minaccia del Web potrà registrare i tuoi dati durante la navigazione online. Sarai inserito in un tunnel crittografato grazie al quale rimarrai invisibile.

Sfrutta l’85% di sconto per mettere al sicuro la tua privacy e quella della tua famiglia. Avrai a disposizione tantissimi vantaggi davvero utili. Scopriamoli insieme così capirai tu stesso la bontà di questo provider. Comunque, grazie alla garanzia di rimborso a 30 giorni, se non sei soddisfatto puoi sempre ripensarci.

AtlasVPN è la protezione completa per tutti i tuoi dispositivi

Abbiamo appurato che AtlasVPN non impone limiti sul numero di dispositivi da proteggere contemporaneamente. Detto questo, avere installata la sua applicazione – disponibile per qualsiasi sistema operativo – è un enorme vantaggio non solo lato sicurezza, come dicevamo prima, ma anche per le prestazioni.

Infatti, la connessione sarà visibilmente più veloce grazie ai suoi server che offrono una larghezza di banda illimitata. Inoltre, sono tutti ottimizzati per rendere lo streaming live e on demand ancora più stabile e performante, anche con risoluzione 4K. Potrai dire addio ai fastidiosi buffering.

A tutto questo aggiungiamo il protocollo WireGuard, uno dei migliori attualmente disponibili, l’assistenza clienti operativa 24 ore su 27 e 7 giorni su 7, un potente adblocker per bloccare i fastidiosi annunci pubblicitari e la protezione delle tue email contro attacchi o violazioni.

Scegli subito AtlasVPN a soli 1,45 euro al mese. Sarai protetto contro qualsiasi minaccia, ottimizzerai la tua connessione internet, avrai accesso a tutti i contenuti da qualsiasi luogo e potrai installare la sua app su dispositivi illimitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.