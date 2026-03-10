Atleta ucraino vince la medaglia olimpica e ringrazia ChatGPT

Maksym Murashkovskyi ha 25 anni, è ucraino e domenica ha conquistato l’argento nel biathlon, battuto di poco dal cinese Dang Hesong. Ma la notizia non è la medaglia. La notizia è chi ha ringraziato davanti ai giornalisti dopo la gara… ChatGPT. Negli ultimi sei mesi mi sono allenato con l’intelligenza artificiale , ha dichiarato, definendola una tecnologia rivoluzionaria. E non parlava di un uso marginale.

ChatGPT come allenatore olimpico, la storia dell’atleta ucraino medagliato

Murashkovskyi ha spiegato di aver usato il chatbot di OpenAI come componente centrale della sua preparazione: Non era solo una questione di tattica. Rappresentava la metà del mio piano di allenamento, la mia motivazione e altro. Era un elemento essenziale. Lo usavo come psicologo, allenatore e a volte come medico.

Il biatleta, in preda all’entusiasmo, si è spinto a prevedere che l’AI potrebbe sostituire parzialmente gli allenatori umani entro cinque-dieci anni, anche se non completamente. Fa impressione sentirlo dire da un atleta olimpico che attribuisce parte dei propri risultati a un chatbot, vuol dire che l’AI sta iniziando a trovare spazio anche nei contesti più inaspettati.

Il lato oscuro che l’atleta non ignora

Murashkovskyi non è un evangelista acritico dell’intelligenza artificiale. Parlando dell’AI in senso più ampio, ha fatto riferimento alla guerra nel suo Paese: Purtroppo la vediamo nel settore militare e in contesti dannosi. Ma è come in chimica o in biologia, alcuni possono usarla a fin di bene, altri a fin di male. Io la uso per l’apprendimento, le lingue, alcuni miei progetti, in chimica, in biologia e nello sport.

Una riflessione lucida da parte di qualcuno che viene da un Paese in guerra e sa che la stessa tecnologia che lo ha aiutato a vincere una medaglia viene usata altrove per scopi molto meno nobili.

I coach umani non sono preoccupati (per ora)

Non tutti nel mondo dello sport condividono l’entusiasmo di Murashkovskyi. Thibault Richard, coach specializzato nel ciclismo, ha sottolineato che il lavoro con un atleta richiede un’ora di colloquio iniziale, un affinamento continuo del programma e la capacità di leggere il temperamento. Alcuni sportivi hanno bisogno di dolcezza, altri di essere scossi.

ChatGPT può generare un piano di allenamento, ma non può guardare negli occhi e capire che oggi si ha bisogno di essere motivati in modo diverso da ieri. Almeno non ancora. Il fatto che un atleta olimpico dica il contrario, però, ha più valore di qualsiasi benchmark.