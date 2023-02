Come vedere Atletico Madrid-Atletico Bilbao in streaming

Atletico Madrid-Atletico Bilbao in campo nella cornice dello Cívitas Metropolitano per la giornata 22 de LaLiga, un testa a testa di alta classifica che mette di fronte due allenatori esperti come Simeone e Valverde. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 18:30 di domenica 19 febbraio, dando il via a un match che promette spettacolo.

Guarda la partita Atletico Madrid-Atletico Bilbao in streaming

Gli appassionati del grande calcio spagnolo e i supporter delle due squadre troveranno pane per i loro denti grazie alla possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la teleconaca in italiano affidata alla Squad della piattaforma.

I colchoneros sono attualmente quarti in classifica con 38 punti, dietro al Real Sociedad che li precede di quattro lunghezze. Alle spalle c’è il Betis, intenzionato a dar loro filo da torcere per la prossima qualificazione in Champions. Sono invece settimi i baschi, con 32 punti, stretti in una zona calda tra Rayo Vallecano e Villareal.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due tecnici dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Atletico Madrid (4-3-3): Oblak, Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, De Paul, Koke, Barrios, Llorente, Morata, Griezmann;

Athletic Bilbao (4-3-3): Simon, De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue, Sancet, Vesga, Muniain, N.Williams, Garcia, Berenguer.

Oltre ai match de LaLiga, gli appassionati del grande calcio possono trovare nell’ abbonamento a DAZN anche quelli di Serie A, Serie B, Serie C, Europa League, FA Cup e Carabao Cup. Non è tutto, nel catalogo anche molti altri sport in streaming: tennis, basket, pallavolo, ciclismo, wrestling, boxe, MMA, rugy e motori. Sono tre le formule proposte, START, STANDARD e PLUS, ognuno scelga quella più in linea ai propri gusti e alle proprie preferenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.