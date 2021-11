Champions: Atletico-Milan, come vederla in streaming gratis

Archiviata la pausa nazionali, la prossima settimana sarà di nuovo tempo di Champions League. Tra le italiane in campo, il Milan di mister Pioli (is on Fire) scenderà in campo al Wanda Metropolitano per un match il match con l'Atletico Madrid che deciderà il destino europeo dei rossoneri. L'appuntamento è fissato per mercoledì 24 novembre alle ore 21, sarà possibile seguirlo in streaming gratis su Prime Video.

Le speranze del Milan e il muro dell'Atletico: la Champions torna su Prime Video

Sulla piattaforma Amazon andrà in onda un ampio pre-partita così da immergersi nell'atmosfera di una sfida da dentro o fuori: in caso di vittoria, Ibra e i suoi compagni potranno rimanere aggrappati a una speranza di qualificazione agli ottavi, altrimenti tanti saluti alla coppa dalle grandi orecchie. Chi è già abbonato a Prime Video potrà guardare il match collegandosi da qualsiasi dispositivo compatibile, per tutti gli altri c'è invece la possibilità di beneficiare dei 30 giorni di prova gratuita così da accedere anche a un vasto catalogo di film, serie, show, documentare e molto altro ancora.

