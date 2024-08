AtomMan X7 Ti è il Mini PC che non hai mai visto (-240€)

AtomMan X7 Ti è il Mini PC che non hai mai visto e lo trovi già in forte sconto su Amazon. Appena lanciato da Minisforum, uno dei marchi leader del settore, ha un design unico, grazie anche al display touchscreen frontale con diagonale da 4 pollici che mostra informazioni essenziali sul funzionamento, l’orologio, il meteo e altro ancora. È in offerta a -240 euro, un affare considerando le caratteristiche avanzate in dotazione e la possibilità di collegare una scheda video esterna per il gaming o le operazioni di editing più pesanti. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

AtomMan X7 Ti: le specifiche del Mini PC

Le specifiche tecniche sono da top di gamma assoluto. Ecco quelle più importanti: processore Intel Core Ultra 9 185H con GPU e NPU integrata per le applicazioni di intelligenza artificiale, 32 GB di RAM DDR5, unità SSD da 1 TB per lo storage, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam 1080p con microfono posizionata nella parte superiore del case. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda del prodotto, dove trovi anche altre immagini.

Come si vede qui sotto (e come riportato nella descrizione completa), le porte di connessione presenti sul Mini PC sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Ci sono due USB 4 Type-C, tre USB 3.2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, due slot Ethernet, Oculink, uscite video HDMI 2.1 e DisplayPort 2.0, senza dimenticare il jack audio.

Lo sconto di 240 euro applicato in automatico (non servono coupon né codici promozionali) rende AtomMan X7 Ti la scelta giusta per chi cerca un computer ultracompatto e top di gamma in termini di specifiche tecniche. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta. Se sei interessato, il consiglio è di metterlo nel carrello per non lasciarti sfuggire l’occasione.

Se lo ordini subito, potrai mettere il nuovo Mini PC di Minisforum sulla tua scrivania già entro domani. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratuita assicurata in un solo giorno. Oggi costa solo 959 euro invece di 1.199 euro.