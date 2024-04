ATP Montecarlo, Sinner-Korda: come vederla in streaming

Domani, mercoledì 10 aprile, Jannik Sinner esordirà al secondo turno dell’ATP Montecarlo contro l’americano Sebastian Korda, che oggi ha sconfitto 6-1, 6-2 il finalista del 2022 Davidovich Fokina. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW con il pass Sport.

Sinner, attuale numero due del mondo, è reduce dal successo del Masters 1000 di Miami contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Non sarà un incontro facile quello di domani contro Korda, soprattutto perché la terra rossa non è la superficie più congeniale al gioco dell’azzurro. Detto questo, è anche vero che i bookmaker danno Jannik vincente anche a Montecarlo con una quota intorno a @4.00, ritenendo dunque possibile la doppietta Miami-Principato di Monaco.

Come vedere Sinner-Korda in streaming (ATP Montecarlo)

Per vedere in streaming l'incontro valido per il secondo turno dell'ATP Montecarlo tra Sinner e Korda occorre attivare il pass Sport di NOW.

Tornando alla partita di domani, fin qui sono solo due i precedenti, con il bilancio in perfetta parità: nel 2021, agli ottavi del Citi Open di Washington, ebbe la meglio Jannik con un doppio 7-6, 7-6; un anno fa invece, ai quarti di Adelaide, a imporsi fu lo statunitense per 7-5, 6-1.

Attualmente Korda occupa la posizione numero 27 del ranking, a fronte di un best ranking da numero 23 del mondo. Il bilancio di quest’anno rimane ancora in chiaroscuro, con 10 vittorie e 8 sconfitte nei 18 incontri fin qui disputati.

Numeri che impallidiscono di fronte a quelli dell’azzurro, reduce nel 2024 da una striscia di 22 vittorie e 1 sola sconfitta, con un Australian Open, un ATP 500 di Rotterdam e un Miami Open in più in bacheca.

