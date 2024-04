NOW, il pass Sport aumenta: fino a 10 euro al mese

Segnaliamo una notizia poco piacevole per gli abbonati al pass Sport di NOW, è in arrivo un aumento. A partire da luglio, il rincaro sarà pari a 5 euro al mese per chi sceglie un’offerta con formula annuale (da 9,99 euro a 14,99 euro) e di 10 euro al mese per chi invece preferisce quella con rinnovo mensile senza vincoli (da 14,99 euro a 24,99 euro). A riportarlo per prima è stata la redazione del sito DDay.

Rincaro per il pass Sport di NOW

La piattaforma di Sky ritocca dunque i propri listini verso l’alto, giustificando la decisione con un potenziamento della propria offerta, sia per quanto riguarda la varietà e la qualità dei contenuti proposti, con particolare riferimento al calcio, sia con l’aggiunta di novità dal punto di vista tecnologico.

Sul primo dei due fronti, il riferimento è anzitutto alle partite della Serie A. Dalla stagione 2024-25 rimarranno sempre tre su dieci quelle trasmesse in ogni giornata di campionato, ma ci saranno più big match rispetto a quanto visto fino a oggi. Inoltre, il nuovo format della Champions League aumenterà il numero delle squadre partecipanti e, di conseguenza, quello degli incontri in streaming.

In merito alle nuove funzionalità introdotte, il servizio ha aggiunto Extra Match ed Extra Cam rispettivamente al tennis e alla Formula 1, per l’accesso a tutte le sfide dei circuiti ATP e WTA con commento originale e a canali aggiuntivi per osservare le gare in prima persona, dalle telecamere on-board dei piloti. Ancora, con Pause&Rewind è possibile riavvolgere la riproduzione degli eventi.

Le novità saranno sufficienti per far digerire l’aumento del prezzo? Il verdetto spetta ai clienti. Ricordiamo che, la notizia, è calata in un contesto già interessato dalla recente entrata in vigore del Piracy Shield, lo strumento voluto da Lega Serie A e nelle mani di AGCOM per contrastare il fenomeno della pirateria dei contenuti sportivi.