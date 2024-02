ATP Rotterdam, Sinner-Monfils: dove vederla in streaming

Questa sera a Rotterdam Jannik Sinner torna in campo per affrontare Gael Monfils, in quello che è il secondo turno del torneo ATP 500. Il match inizierà non prima delle 19:30 e sarà trasmesso in TV su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Il vincitore dell’Australian Open parte con i favori assoluti del pronostico: oltre ad attraversare uno straordinario periodo di forma (da ottobre ad oggi ha perso solo in due occasioni, contro Shelton a Shanghai e Djokovic nella finale delle ATP Finals di Torino), Jannik è avanti 4-1 negli scontri diretti contro Monfils.

Come vedere Sinner-Monfils in streaming (ATP Rotterdam)

La visione del secondo turno dell’ATP 500 di Rotterdam tra Sinner e Monfils in streaming richiede l’abbonamento al pass Sport di NOW.

Il pass Sport di NOW include l’intera programmazione sportiva di Sky esclusivamente in streaming. Nello specifico, gli appassionati di tennis possono contare sulla diretta di tutta la stagione ATP e WTA, con l’esclusiva di Wimbledon e la visione del Roland Garros grazie ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (anche loro presenti nel pass).

Grazie all’ultima offerta, il pass Sport è disponibile a 9,99 euro al mese con un tempo di permanenza minimo di 12 mesi. Una volta attivato il pass, l’accesso ai contenuti è immediato. Questo significa che puoi attivare il pass anche un minuto prima dell’inizio dell’inizio del match di oggi, ciò non inficierà in alcun modo sulla visione dell’incontro.

Dopo l’attivazione del pass Sport, tutto quello che resta da fare è scaricare l’app NOW, disponibile al download gratuito su device Android e iOS. Se vuoi guardare la partita sul televisore, puoi sfruttare il market del sistema operativo oppure un set-top box.

È tutto: prima di andare, ti ricordiamo che il match di oggi Sinner-Monfils dell’ATP Rotterdam inizierà non prima delle 19:30 e sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno e in streaming sulla piattaforma online NOW.

