Attacchi hacker sempre più frequenti: ecco come proteggerti

Una rete pubblica Wi-Fi rappresenta un potenziale pericolo, soprattutto quella di aeroporti o hotel, dove l’accesso è gratuito.

Situazioni in cui gli hacker trovano gli spiragli per impossessarsi dei dati personali di una persona mentre è connessa, indipendentemente dalla tipologia di device che usa. Inoltre, l’accesso ai servizi di social network e di streaming viene bloccato all’estero se non si è registrati in un determinato paese.

Per fortuna c’è NordVPN, un servizio che crea una rete privata virtuale, consentendo agli utenti di passare attraverso un tunnel, in cui le attività online vengono protette da potenziali malintenzionati. Oltre a questo, la rete riesce a mascherarsi dal tracciamento del fornitore di servizi Internet, consentendo all’utente di superare le restrizioni o le censure regionali.

Quindi, tutti coloro che desiderano accedere ai contenuti in streaming che non sono disponibili nel nostro Paese, dovrebbero attivare questo servizio.

Per farlo, basta entrare nella pagina ufficiale, cliccare su “Ottieni NordVNP” in alto a destra e scegliere fra i tre pacchetti disponibili.

NordVPN: i piani di abbonamento e lo sconto del 73%

Il piano biennale è, senza dubbio, il migliore, e prevede tre formule, ossia Completo, Plus e Standard. Poi, attualmente, c’è la possibilità di applicare un coupon col 73% di sconto.

Nel piano Completo è prevista una protezione VPN tramite i server che sono distribuiti in 59 paesi, un servizio anti-malware, un gestore di password multipiattaforma, blocker e tracker per bloccare pop-up, annunci e banner e 1TB di spazio per archiviare dati su cloud con tecnologia crittografica end-to-end.

Come dicevamo, tramite il coupon, al prezzo originario di 352,08 euro biennale viene applicato uno sconto del 73%. Il costo dell’abbonamento Plus è, invece, di 225,12 euro, inferiore rispetto a quello Completo poiché manca lo spazio di archiviazione.

Invece, l’abbonamento biennale Standard costa 174,96 euro, ma manca il gestore di password multipiattaforma e lo spazio di archiviazione su cloud.

Per questi due abbonamenti, lo sconto è rispettivamente del 62 e del 60%. Il servizio può essere testato gratuitamente per 30 giorni, periodo in cui gli utenti possono testare la sua affidabilità.

